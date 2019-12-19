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Водії вдаються до хитрощів, щоб
обійти закон про автокрісла

Водії вдаються до хитрощів, щоб обійти закон про автокрісла
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:42

Водії вдаються до хитрощів, щоб обійти закон про автокрісла

Пропонуємо до обговорення:
20 грудня минув місяць, як в Україні почав діяти закон про дитячі автокрісла.

Дивися повний текст Водії вдаються до хитрощів, щоб обійти закон про автокрісла.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:42

А если трое детей и с женой нужно ехать в одном авто?
Если производитель авто не дурак, то придумает решение проблемы ремней безопасности как для взрослого так и для ребенка.
p_a_l
 
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за тонування штраф би давали
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:06

А хіба в цей закон вже внесли правки? Адже спочатку він не забороняв перевезення дітей без крісла/бустера, а забороняв перевезення дітей без спецзасобів на автомобілях, які обладнанні пасами безпеки.
Якщо про спецзасоби вже жувалося й пережовувалося (єдине їх розшифрування знаходаться в законі про поліцію і такими вважаються наручники, сльозогінний газ, кийки, тощо) - то про паси безпеки, точніше їх відсутність на задніх сидіння - й слова не було сказано. А отже, при відсутності пасів безпеки на задньому сидінні - дітей можна перевозити без спец засобів.
Звісно, зараз всякі зомбоагітатори на мене накинуться, що я не люблю дітей. Але я це пишу, тому що вважаю, що цей вибір має кожен зробити особисто, а не під страхом отримання штрафу.
І, як можна було виписати 41 штраф, якщо відсутнє чітке формулювання - за що?
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 08:43

Ни и вопрос, а если трое детей... вы ж кормите не одного, а всех и кресла нужны каждому. У соседей 7 детей, давно купили микроавтобус и ездят все вместе!
zyf225588
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:43

  jeugen написав:... то про паси безпеки, точніше їх відсутність на задніх сидіння - й слова не було сказано. А отже, при відсутності пасів безпеки на задньому сидінні - дітей можна перевозити без спец засобів.
...

А такие корчи еще где-то на ходу остались? -- даже если остались -- с 2020 года этим вопросом можно не париться -- вряд ли эти самоходные ведра ТО пройдут...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:49

Re: Водії вдаються до хитрощів, щоб обійти закон про автокрі

  _hunter написав:А такие корчи еще где-то на ходу остались? -- даже если остались -- с 2020 года этим вопросом можно не париться -- вряд ли эти самоходные ведра ТО пройдут...

Я більше скажу, що за Києвом ще їздять "корчі", в яких конструкцією взагалі не передбачено пасів безпеки.
А що до авто без пасів безпеки задніх сидінь - то можна взяти будь-який бюджетний авто до 2010р.в. В ті часи - ІСОФІКС було додатковим обладнанням. І навіть в 2015-му автомобілі було не обов*язково ними комплектувати.
Тому - так. Ще їздять 4+річні "корчі" без пасів безпеки на задніх сидіннях і з однією подушкою безпеки.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:08

  jeugen написав:
  _hunter написав:А такие корчи еще где-то на ходу остались? -- даже если остались -- с 2020 года этим вопросом можно не париться -- вряд ли эти самоходные ведра ТО пройдут...

Я більше скажу, що за Києвом ще їздять "корчі", в яких конструкцією взагалі не передбачено пасів безпеки.
А що до авто без пасів безпеки задніх сидінь - то можна взяти будь-який бюджетний авто до 2010р.в. В ті часи - ІСОФІКС було додатковим обладнанням. І навіть в 2015-му автомобілі було не обов*язково ними комплектувати.
Тому - так. Ще їздять 4+річні "корчі" без пасів безпеки на задніх сидіннях і з однією подушкою безпеки.

За Киевом -- пусть ездят -- там их и штрафовать особо не кому.
При чем тут Isofix к пассажирским ремням? -- вы зеленое с круглым путаете.
Авто "до 2010р.в." -- это как бы 10+ уже (а не "4+річні") -- оно, конечно, посвежее совко-шлака, но ТО (скорее всего) точно так же не пройдет.
_hunter
 
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