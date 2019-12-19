Водії вдаються до хитрощів, щоб обійти закон про автокрісла

ТО дійсно збираються вводити, але звичайним легковикам його проходити потрібно буде, або при перереєстрації, або при виїзді за кордон.
Що до пасів безпеки - то данна недомовка спровокує величезну кількість судових розбірок.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:39
Re: Водії вдаються до хитрощів, щоб обійти закон про автокрі
ТО дійсно збираються вводити, але звичайним легковикам його проходити потрібно буде, або при перереєстрації, або при виїзді за кордон.
Що до пасів безпеки - то данна недомовка спровокує величезну кількість судових розбірок.
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