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Водії вдаються до хитрощів, щоб
обійти закон про автокрісла

Водії вдаються до хитрощів, щоб обійти закон про автокрісла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:39

Re: Водії вдаються до хитрощів, щоб обійти закон про автокрі

  _hunter написав:Так ТО снова собираются сделать обязательным, вроде?..

Хм... не знал что такое еще бывает... -- значит будут требовать возить автокресло на переднем пассажирском сиденьи.

ТО дійсно збираються вводити, але звичайним легковикам його проходити потрібно буде, або при перереєстрації, або при виїзді за кордон.
Що до пасів безпеки - то данна недомовка спровокує величезну кількість судових розбірок.
jeugen
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