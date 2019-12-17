Ціни бензинів і дизельного пального на станціях великих роздрібних мереж у вівторок, 24 грудня, опустилися на 0,5-1 грн/л.
Дивися повний текст Ціни на АЗС впали після зустрічі Зеленського з учасниками роздрібного ринку нафтопродуктів.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 11:47
Ціни на АЗС впали після зустрічі Зеленського з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на АЗС впали після зустрічі Зеленського з учасниками роздрібного ринку нафтопродуктів.
Додано: Вів 24 гру, 2019 12:32
" выразили обеспокоенность"- как по европейски. все обеспокоены все переживают. и цены прям "рухнули" - 1 грн это сколько? 3% от 30 грн? а доллар на сколько упал? надо очередь с ночи занимать за бензином. как я понимаю есть антимонопольный комитет где-то . его не видно но он есть. где-то далеко. где-то очень далеко...
Додано: Вів 24 гру, 2019 12:45
После визита дорогого Леонида Ильича нижнедрищенский мясокомбинат пообещал повысить качество сосисок
Додано: Вів 24 гру, 2019 13:41
Где просели цены ? В воскресенье заправлялся на КЛО 95Euro по 28,99. Сейчас такой же ценник на стелле.
Додано: Вів 24 гру, 2019 14:07
Re: Ціни на АЗС впали після зустрічі Зеленського з...
Додано: Вів 24 гру, 2019 20:25
Ваш Зепутат
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