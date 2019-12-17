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Ціни на АЗС впали після
зустрічі Зеленського з...

Ціни на АЗС впали після зустрічі Зеленського з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:47

Ціни на АЗС впали після зустрічі Зеленського з...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни бензинів і дизельного пального на станціях великих роздрібних мереж у вівторок, 24 грудня, опустилися на 0,5-1 грн/л.

Дивися повний текст Ціни на АЗС впали після зустрічі Зеленського з учасниками роздрібного ринку нафтопродуктів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:47

знизили на 50 коп? курам на сміх, втирайте далі
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:22

ручная экономика нах
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:32

" выразили обеспокоенность"- как по европейски. все обеспокоены все переживают. и цены прям "рухнули" - 1 грн это сколько? 3% от 30 грн? а доллар на сколько упал? надо очередь с ночи занимать за бензином. как я понимаю есть антимонопольный комитет где-то . его не видно но он есть. где-то далеко. где-то очень далеко...
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:45

После визита дорогого Леонида Ильича нижнедрищенский мясокомбинат пообещал повысить качество сосисок
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:59

Пора вводить цены в долларах. Тогда не наеобманишь.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:41

Где просели цены ? В воскресенье заправлялся на КЛО 95Euro по 28,99. Сейчас такой же ценник на стелле.
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:07

Re: Ціни на АЗС впали після зустрічі Зеленського з...

  PasserBy написав:После визита дорогого Леонида Ильича нижнедрищенский мясокомбинат пообещал

...увеличить надои)))
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:25

  ggl_inter написав:знизили на 50 коп? курам на сміх, втирайте далі

не снизили, а обрушили
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 09:55

царь добрый
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