Ціни на АЗС впали після зустрічі Зеленського з...

Додано: Сер 25 гру, 2019 10:09

Спасибо, Владимир.

У меня тут рядом супермаркет.

Цены очень высокие. Можете подьехать разобраться с безобразием? Фамилия директора в магазине Чугунок, чистый разбойник.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.