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Ціни на АЗС впали після
зустрічі Зеленського з...

Ціни на АЗС впали після зустрічі Зеленського з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 10:09

Re: Ціни на АЗС впали після зустрічі Зеленського з...

Спасибо, Владимир.
У меня тут рядом супермаркет.
Цены очень высокие. Можете подьехать разобраться с безобразием? Фамилия директора в магазине Чугунок, чистый разбойник.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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