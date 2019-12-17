Спасибо, Владимир.
У меня тут рядом супермаркет.
Цены очень высокие. Можете подьехать разобраться с безобразием? Фамилия директора в магазине Чугунок, чистый разбойник.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 гру, 2019 10:09
Re: Ціни на АЗС впали після зустрічі Зеленського з...
Спасибо, Владимир.
У меня тут рядом супермаркет.
Цены очень высокие. Можете подьехать разобраться с безобразием? Фамилия директора в магазине Чугунок, чистый разбойник.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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