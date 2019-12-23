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Порівняли зарплати в
Чехії, Польщі та Україні

Порівняли зарплати в Чехії, Польщі та Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:30

Порівняли зарплати в Чехії, Польщі та Україні

Пропонуємо до обговорення:
Цього року в третьому кварталі в Чехії середня зарплата робітників становила €1309.

Дивися повний текст Порівняли зарплати в Чехії, Польщі та Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:30

От лиш поляки та чехи платять обовязкові страховки, пенсійну та медичну і на це йде десь 15-17% зарплати додатково до прибуткового податку. Ціни вищі, житло, транспорт дорожче, тому якщо там жити родиною то особливо не розженешся, а от на заробітки їздити, щоб витрачати в Україні зарплату розраховану на життя в Чехії чи польщі - вигідно.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:35

Додам.
А чи багато українців отримують всю зарплату офіційно? У моєму колі спілкування таких немає.
а щодо номінальної зарплати то це ні про що.Є таке поняття як індекс купівельної спроможності середньої зарплати. 100 - це купівельна спроможність ср/зп. у Нью-Йорку, а скільки де можна дізнатися тут.
https://www.numbeo.com/cost-of-living/r ... region=150
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:04

andriyzhagun. Але на речі і продукти у польщі ціни нижче, так що вартість життя, не дуже відрізняється, від Польщі. У нас податки на зарплату від 13 до 18% на пенсію, і ще 1,5% на армію, і це не враховуючи що ще платить роботодавець.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:09

за счет чего такой быстрый рост зарплат в польше и чехии произошел?
smart_analyst2017
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