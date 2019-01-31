Цього року в третьому кварталі в Чехії середня зарплата робітників становила €1309.
Дивися повний текст Порівняли зарплати в Чехії, Польщі та Україні.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 13:30
Порівняли зарплати в Чехії, Польщі та Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порівняли зарплати в Чехії, Польщі та Україні.
Додано: Вів 24 гру, 2019 13:30
От лиш поляки та чехи платять обовязкові страховки, пенсійну та медичну і на це йде десь 15-17% зарплати додатково до прибуткового податку. Ціни вищі, житло, транспорт дорожче, тому якщо там жити родиною то особливо не розженешся, а от на заробітки їздити, щоб витрачати в Україні зарплату розраховану на життя в Чехії чи польщі - вигідно.
Додано: Вів 24 гру, 2019 13:35
Додам.
А чи багато українців отримують всю зарплату офіційно? У моєму колі спілкування таких немає.
а щодо номінальної зарплати то це ні про що.Є таке поняття як індекс купівельної спроможності середньої зарплати. 100 - це купівельна спроможність ср/зп. у Нью-Йорку, а скільки де можна дізнатися тут.
Додано: Вів 24 гру, 2019 14:04
andriyzhagun. Але на речі і продукти у польщі ціни нижче, так що вартість життя, не дуже відрізняється, від Польщі. У нас податки на зарплату від 13 до 18% на пенсію, і ще 1,5% на армію, і це не враховуючи що ще платить роботодавець.
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:09
Можно просто сравнить зарплаты по нескольким специальностям. И цены.
Додано: Вів 24 гру, 2019 22:15
andriyzhagun
А теперь посчитай сколько ты платишь при визите к доктору или за обследование.
За общественный транспорт не надо тарахтеть - у поляков очень дешёвые проездные.
Ну и так далее... Недаром всё больше людей там оседает на ПМЖ при возможности.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:08
За счёт членства в НАТО и ЕС.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:33
Re: Порівняли зарплати в Чехії, Польщі та Україні
Эстонцы молодцы уже и чехов уделали.
Средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии составила 1397 евро, что на 8,2% выше, чем год назад.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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