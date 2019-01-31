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Порівняли зарплати в
Чехії, Польщі та Україні

Порівняли зарплати в Чехії, Польщі та Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 06:57

  diggilito написав:Осталось найти того, кто поверит, что зарплаты в Украине будут расти ежегодно на 40 %

Если будут гарантии безопасности (членство в НАТО) и стабильность ( ЕС) то будут. Вот только великое московское княжество этого очень не хочет так ведь может и трон по царем зашататься.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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