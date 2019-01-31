Порівняли зарплати в Чехії, Польщі та Україні

Если будут гарантии безопасности (членство в НАТО) и стабильность ( ЕС) то будут. Вот только великое московское княжество этого очень не хочет так ведь может и трон по царем зашататься.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 06:57
Если будут гарантии безопасности (членство в НАТО) и стабильность ( ЕС) то будут. Вот только великое московское княжество этого очень не хочет так ведь может и трон по царем зашататься.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Сер 25 гру, 2019 08:07
Членство в НАТО как драйвер роста зарплат на 40% в год?? А коррупция и непотизм , имевшие место последние 28 лет, включая последние 15 (после майдана 2004) - это вина исключительно Москвы??
Скажите, а вы точно имеете профильное образование?
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