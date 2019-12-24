Если будут гарантии безопасности (членство в НАТО) и стабильность ( ЕС) то будут. Вот только великое московское княжество этого очень не хочет так ведь может и трон по царем зашататься.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 06:57
Если будут гарантии безопасности (членство в НАТО) и стабильность ( ЕС) то будут. Вот только великое московское княжество этого очень не хочет так ведь может и трон по царем зашататься.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Сер 25 гру, 2019 08:07
Членство в НАТО как драйвер роста зарплат на 40% в год?? А коррупция и непотизм , имевшие место последние 28 лет, включая последние 15 (после майдана 2004) - это вина исключительно Москвы??
Скажите, а вы точно имеете профильное образование?
Додано: Сер 25 гру, 2019 17:02
Re: Порівняли зарплати в Чехії, Польщі та Україні
Членство в НАТО как гарантия безопасности и членство в ЕС как гарантия стабильности. И будет как в Эстонии; там тоже коррупция была. Такое чувство что ты меня не читаешь. Симпатизирующий Великому княжеству Московскому или живешь в нем?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:18
А страны НАТО и ЕС хотят?
И каким нужно быть идиотом чтобы после Будапештского меморандума и аннексии Крыма мечтать о каких-то гарантиях
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:31
Вот в 1994 году при отказе от ядерного оружия вместо Будапештского меморандума членство в НАТО тогда и Крым и Донбасс - Украины до сих пор.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:38
Помечтай еще.
Дурень думкою багатіє.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 25 гру, 2019 22:12
Давайте по пунктам.
1. Каким образом членство в НАТО может стать драйвером роста зарплат на 40% в год?
2. Сравните членов ЕС Грецию и Больгарию со Швецией и Канадой. Членство в ЕС - не средство обеспечения стабильности. Наоборот - в ЕС принимают тех, кто выполнил определенные условия. Вы путаете причину и следствие. Разумеется, если страна уже в ЕС, то при возникновении проблем ЕС поможет (вспоминаем ту же Грецию). Но именно по этой причине пока что членство в ЕС Украине не светит - потому что ЕС прямым текстом говорит, что Украине не достигла необходимого уровня, а вешать на себя необходимость помощи Украине ЕС не хочет.
3. При чем тут Эстония? Вы считаете, что если Украина завтра вступит в ЕС, то послезавтра все те, кто последние годы (десятилетия) наживался на откатах и схемах, осзнают, исправятся и будут жить на одну зарплату, а на "теплые" места будут назначать исключительно специалистов, а не друзей и родственников?
Додано: Сер 25 гру, 2019 22:44
Да ничего он и ему подобные не думают.
Им нужны очередные мантры чтобы оправдать продолжающийся 28 лет грабеж.
В этом отношении от критикуемых ими большевиков они ни на йоту не отличаются.
Разница только в словаре - вместо интернационализма национализм,
вместо светлого коммунистического будущего - светлое капиталлистическое будущее и т.д.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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