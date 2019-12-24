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Порівняли зарплати в
Чехії, Польщі та Україні

Порівняли зарплати в Чехії, Польщі та Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 06:57

  diggilito написав:Осталось найти того, кто поверит, что зарплаты в Украине будут расти ежегодно на 40 %

Если будут гарантии безопасности (членство в НАТО) и стабильность ( ЕС) то будут. Вот только великое московское княжество этого очень не хочет так ведь может и трон по царем зашататься.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 08:07

  Ukrainian написав:
  diggilito написав:Осталось найти того, кто поверит, что зарплаты в Украине будут расти ежегодно на 40 %

Если будут гарантии безопасности (членство в НАТО) и стабильность ( ЕС) то будут. Вот только великое московское княжество этого очень не хочет так ведь может и трон по царем зашататься.


Членство в НАТО как драйвер роста зарплат на 40% в год?? А коррупция и непотизм , имевшие место последние 28 лет, включая последние 15 (после майдана 2004) - это вина исключительно Москвы??
Скажите, а вы точно имеете профильное образование? :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:02

Re: Порівняли зарплати в Чехії, Польщі та Україні

  PasserBy написав:Членство в НАТО как драйвер роста зарплат на 40% в год?? А коррупция и непотизм , имевшие место последние 28 лет, включая последние 15 (после майдана 2004) - это вина исключительно Москвы??


Членство в НАТО как гарантия безопасности и членство в ЕС как гарантия стабильности. И будет как в Эстонии; там тоже коррупция была. Такое чувство что ты меня не читаешь. Симпатизирующий Великому княжеству Московскому или живешь в нем?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:18

  Ukrainian написав:Если будут гарантии безопасности (членство в НАТО) и стабильность ( ЕС) то будут. Вот только великое московское княжество этого очень не хочет так ведь может и трон по царем зашататься.

А страны НАТО и ЕС хотят?
И каким нужно быть идиотом чтобы после Будапештского меморандума и аннексии Крыма мечтать о каких-то гарантиях
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:31

  shapo написав:
  Ukrainian написав:Если будут гарантии безопасности (членство в НАТО) и стабильность ( ЕС) то будут. Вот только великое московское княжество этого очень не хочет так ведь может и трон по царем зашататься.

А страны НАТО и ЕС хотят?
И каким нужно быть идиотом чтобы после Будапештского меморандума и аннексии Крыма мечтать о каких-то гарантиях

Вот в 1994 году при отказе от ядерного оружия вместо Будапештского меморандума членство в НАТО тогда и Крым и Донбасс - Украины до сих пор.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:38

  Ukrainian написав:
  shapo написав:А страны НАТО и ЕС хотят?
И каким нужно быть идиотом чтобы после Будапештского меморандума и аннексии Крыма мечтать о каких-то гарантиях

Вот в 1994 году при отказе от ядерного оружия вместо Будапештского меморандума членство в НАТО тогда и Крым и Донбасс - Украины до сих пор.


Помечтай еще.
Дурень думкою багатіє.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:12

  Ukrainian написав:Членство в НАТО как гарантия безопасности и членство в ЕС как гарантия стабильности. И будет как в Эстонии; там тоже коррупция была.


Давайте по пунктам.
1. Каким образом членство в НАТО может стать драйвером роста зарплат на 40% в год?
2. Сравните членов ЕС Грецию и Больгарию со Швецией и Канадой. Членство в ЕС - не средство обеспечения стабильности. Наоборот - в ЕС принимают тех, кто выполнил определенные условия. Вы путаете причину и следствие. Разумеется, если страна уже в ЕС, то при возникновении проблем ЕС поможет (вспоминаем ту же Грецию). Но именно по этой причине пока что членство в ЕС Украине не светит - потому что ЕС прямым текстом говорит, что Украине не достигла необходимого уровня, а вешать на себя необходимость помощи Украине ЕС не хочет.
3. При чем тут Эстония? Вы считаете, что если Украина завтра вступит в ЕС, то послезавтра все те, кто последние годы (десятилетия) наживался на откатах и схемах, осзнают, исправятся и будут жить на одну зарплату, а на "теплые" места будут назначать исключительно специалистов, а не друзей и родственников?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:44

  PasserBy написав:
  Ukrainian написав:Членство в НАТО как гарантия безопасности и членство в ЕС как гарантия стабильности. И будет как в Эстонии; там тоже коррупция была.


Давайте по пунктам.
1. Каким образом членство в НАТО может стать драйвером роста зарплат на 40% в год?
2. Сравните членов ЕС Грецию и Больгарию со Швецией и Канадой. Членство в ЕС - не средство обеспечения стабильности. Наоборот - в ЕС принимают тех, кто выполнил определенные условия. Вы путаете причину и следствие. Разумеется, если страна уже в ЕС, то при возникновении проблем ЕС поможет (вспоминаем ту же Грецию). Но именно по этой причине пока что членство в ЕС Украине не светит - потому что ЕС прямым текстом говорит, что Украине не достигла необходимого уровня, а вешать на себя необходимость помощи Украине ЕС не хочет.
3. При чем тут Эстония? Вы считаете, что если Украина завтра вступит в ЕС, то послезавтра все те, кто последние годы (десятилетия) наживался на откатах и схемах, осзнают, исправятся и будут жить на одну зарплату, а на "теплые" места будут назначать исключительно специалистов, а не друзей и родственников?


Да ничего он и ему подобные не думают.
Им нужны очередные мантры чтобы оправдать продолжающийся 28 лет грабеж.
В этом отношении от критикуемых ими большевиков они ни на йоту не отличаются.
Разница только в словаре - вместо интернационализма национализм,
вместо светлого коммунистического будущего - светлое капиталлистическое будущее и т.д.
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