Порівняли зарплати в Чехії, Польщі та Україні

Додано: Сер 25 гру, 2019 22:12

Ukrainian написав: Членство в НАТО как гарантия безопасности и членство в ЕС как гарантия стабильности. И будет как в Эстонии; там тоже коррупция была. Членство в НАТО как гарантия безопасности и членство в ЕС как гарантия стабильности. И будет как в Эстонии; там тоже коррупция была.

Давайте по пунктам.1. Каким образом членство в НАТО может стать драйвером роста зарплат на 40% в год?2. Сравните членов ЕС Грецию и Больгарию со Швецией и Канадой. Членство в ЕС - не средство обеспечения стабильности. Наоборот - в ЕС принимают тех, кто выполнил определенные условия. Вы путаете причину и следствие. Разумеется, если страна уже в ЕС, то при возникновении проблем ЕС поможет (вспоминаем ту же Грецию). Но именно по этой причине пока что членство в ЕС Украине не светит - потому что ЕС прямым текстом говорит, что Украине не достигла необходимого уровня, а вешать на себя необходимость помощи Украине ЕС не хочет.3. При чем тут Эстония? Вы считаете, что если Украина завтра вступит в ЕС, то послезавтра все те, кто последние годы (десятилетия) наживался на откатах и схемах, осзнают, исправятся и будут жить на одну зарплату, а на "теплые" места будут назначать исключительно специалистов, а не друзей и родственников?