RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фермери самі попросять
допустити іноземців до ринку...

Фермери самі попросять допустити іноземців до ринку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:22

Фермери самі попросять допустити іноземців до ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що після того, як фермери зрозуміють, що відкриття ринку землі не несе проблем, самі попросять допустити іноземців.

Дивися повний текст Фермери самі попросять допустити іноземців до ринку землі, - Милованов.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92558
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:22

"Где дешевое кредитование? В Европе. Где чистые и прозрачные бизнесмены? В развитых странах", – сообщил министр.
Этого всего в Украине ждать не нужно?..
sal
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 25.03.16
Подякував: 734 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:23

Re: при этом

Милованов: менее 10 тыс. га земли в одни руки негативно повлияет на привлечение инвестиций.
sal
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 25.03.16
Подякував: 734 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:38

Re: Фермери самі попросять допустити іноземців до ринку...

Так само собою - якщо гектар 2000 баксів - що таке для інвестора 10000 га - це 20 млн аж ... Як для фермера - це багато . Для пристойної фірми , тим більше інвестора - мізер ...
Puente
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Топ-4 проблеми іноземців в Україні - Дубілет 1, 2
R2 » Пон 23 гру, 2019 11:12
10 445
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 гру, 2019 19:09
Kudrjavuy
Запуск ринку землі: українцям дали пораду, як заробити
R2 » Суб 21 гру, 2019 08:45
2 152
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 гру, 2019 21:27
dddyyy1974
Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Україною 1, 2, 3
R2 » Нед 01 гру, 2019 16:29
22 1074
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2019 12:46
silver_arrow_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79937)
24.12.2019 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.