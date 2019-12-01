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Фермери самі попросять допустити іноземців до ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 гру, 2019 14:22
Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що після того, як фермери зрозуміють, що відкриття ринку землі не несе проблем, самі попросять допустити іноземців.
Дивися повний текст Фермери самі попросять допустити іноземців до ринку землі, - Милованов
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Додано: Вів 24 гру, 2019 14:22
"Где дешевое кредитование? В Европе. Где чистые и прозрачные бизнесмены? В развитых странах", – сообщил министр.
Этого всего в Украине ждать не нужно?..
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Додано: Вів 24 гру, 2019 14:23
Милованов: менее 10 тыс. га земли в одни руки негативно повлияет на привлечение инвестиций.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 14:38
Так само собою - якщо гектар 2000 баксів - що таке для інвестора 10000 га - це 20 млн аж ... Як для фермера - це багато . Для пристойної фірми , тим більше інвестора - мізер ...
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