За десять років в Україні майже в два рази знизилася кількість студентів. Про це у вівторок, 24 грудня, заявила міністр освіти і науки Ганна Новосад.
Дивися повний текст Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 15:13
Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр.
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:27
Re: Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр
Молодежь после школы тупо валит из страны в Польшу, учиться и подрабатывать. И ничего их не пугает.
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:56
Тим більше що Польща нещодавно припинила оподаткування доходів працівників, яким менше 26 років. Все що заробив - все твоє до копійки. А українським дипломом можна хіба підтерти одне місце.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Вів 24 гру, 2019 16:17
NetSerpent ..можешь конечно подтереться, если на более подходящую бумагу не заработал своими талантами.. но!.. без наличия даже укр.диплома в лучшем случае всю жизнь будешь стикеровать//фасовать//подметать где-то в Щецине или еще какой дыре польской... для человека в начале своего пути (лет так до 25..30) это еще приемлемо, а потом..когда долл упадет до 18..20 (а с открытием рынка земли в Украине)- это уже не мечты, а близящаяся реальность, - ЗП в той же Польше для неквалицированных работников может оказаться гораздо меньше, чем у выпускника ВУЗа в Украине.. (кстати: почасовая оплата в той же Польще уже сейчас идентична средней ЗП в Украине = 11..13злот//75..80грн в час... только мы в кр.работаем 175..200часов в месяц, а заробитчане трындячат по 250..300часов!!.. отсюда и разница..в кошельках, но не в здоровье.. )
Додано: Вів 24 гру, 2019 16:19
Re: Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр
Может люди поумнели и перестали гоняться за дипломами?
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