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Кількість студентів впала
майже вдвічі - міністр

Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:13

Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр

Пропонуємо до обговорення:
За десять років в Україні майже в два рази знизилася кількість студентів. Про це у вівторок, 24 грудня, заявила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Дивися повний текст Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр.
R2
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Украина сжимается и скукоживается
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:27

Re: Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр

Молодежь после школы тупо валит из страны в Польшу, учиться и подрабатывать. И ничего их не пугает.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:56

  p_a_l написав:Молодежь после школы тупо валит из страны в Польшу, учиться и подрабатывать. И ничего их не пугает.

Тим більше що Польща нещодавно припинила оподаткування доходів працівників, яким менше 26 років. Все що заробив - все твоє до копійки. А українським дипломом можна хіба підтерти одне місце.
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NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:17

NetSerpent ..можешь конечно подтереться, если на более подходящую бумагу не заработал своими талантами.. но!.. без наличия даже укр.диплома в лучшем случае всю жизнь будешь стикеровать//фасовать//подметать где-то в Щецине или еще какой дыре польской... для человека в начале своего пути (лет так до 25..30) это еще приемлемо, а потом..когда долл упадет до 18..20 (а с открытием рынка земли в Украине)- это уже не мечты, а близящаяся реальность, - ЗП в той же Польше для неквалицированных работников может оказаться гораздо меньше, чем у выпускника ВУЗа в Украине.. (кстати: почасовая оплата в той же Польще уже сейчас идентична средней ЗП в Украине = 11..13злот//75..80грн в час... только мы в кр.работаем 175..200часов в месяц, а заробитчане трындячат по 250..300часов!!.. отсюда и разница..в кошельках, но не в здоровье.. :mrgreen: )
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:19

Re: Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр

Может люди поумнели и перестали гоняться за дипломами?
NDV
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