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Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 гру, 2019 18:19
Удивляться не чему будет еще меньше студентов.
Сделали систему с ЗНО такую что высшее образование после 25 получить не реально. ЗНО тесты тупые и требуют нанимать репетитора по каждому предмету все забывается ведь. Даже если ты поступаешь туда куда по душе и мозгам написаны все знания (ради бумаги) - невозможно пройти набрать нужный балл. А я думала над этим. Даже на платное такого человека как я не возьмут. Ни экзамены старые ни тесты прошлых годов они же не принимают больше.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 19:01
maestro71 написав:
(кстати: почасовая оплата в той же Польще уже сейчас идентична средней ЗП в Украине = 11..13злот//75..80грн в час...
У вас застарілі дані. Польща вже підняла мінімальну ЗП до 17 злотих. І це не середня ЗП, а саме мінімальна для людей без кваліфікації взагалі. Якщо є певні навики і досвід - можна заробляти набагато більше.
maestro71 написав:
а потом..когда долл упадет до 18..20 (а с открытием рынка земли в Украине)- это уже не мечты, а близящаяся реальность,
А чому не по 8, або по 5, як при Юльці? Це називається "дурень думкою багатіє". Зараз бахне криза, а через 5 років віддавати борги по ОВДП, які так щедро напродавав Нелох. От тоді і подивимось на долар по 18.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 19:09
Просто народ понял что диплом уже не нужен и тратить на него время смысла нет. И без высшего образования можно стать кем угодно, хоть генпрокурором. Были бы деньги, а диплом какой угодно тебе нарисуют.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 21:46
Доллар по 8? Ага ждите. Гривну сейчас держит даже не НБУ. Ее держат и укрепляют инвест-фонды которые скупили ОВГЗ и хотят получить еще больше прибыли. А потом, когда они получат свое ваша гривна улетит в космос.
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