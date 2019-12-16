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Кількість студентів впала
майже вдвічі - міністр

Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 18:19

Re: Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр

Удивляться не чему будет еще меньше студентов.
Сделали систему с ЗНО такую что высшее образование после 25 получить не реально. ЗНО тесты тупые и требуют нанимать репетитора по каждому предмету все забывается ведь. Даже если ты поступаешь туда куда по душе и мозгам написаны все знания (ради бумаги) - невозможно пройти набрать нужный балл. А я думала над этим. Даже на платное такого человека как я не возьмут. Ни экзамены старые ни тесты прошлых годов они же не принимают больше.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 19:01

  maestro71 написав:(кстати: почасовая оплата в той же Польще уже сейчас идентична средней ЗП в Украине = 11..13злот//75..80грн в час...

У вас застарілі дані. Польща вже підняла мінімальну ЗП до 17 злотих. І це не середня ЗП, а саме мінімальна для людей без кваліфікації взагалі. Якщо є певні навики і досвід - можна заробляти набагато більше.
  maestro71 написав:а потом..когда долл упадет до 18..20 (а с открытием рынка земли в Украине)- это уже не мечты, а близящаяся реальность,

А чому не по 8, або по 5, як при Юльці? Це називається "дурень думкою багатіє". Зараз бахне криза, а через 5 років віддавати борги по ОВДП, які так щедро напродавав Нелох. От тоді і подивимось на долар по 18.
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NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 19:09

Re: Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр

Просто народ понял что диплом уже не нужен и тратить на него время смысла нет. И без высшего образования можно стать кем угодно, хоть генпрокурором. Были бы деньги, а диплом какой угодно тебе нарисуют.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:46

Доллар по 8? Ага ждите. Гривну сейчас держит даже не НБУ. Ее держат и укрепляют инвест-фонды которые скупили ОВГЗ и хотят получить еще больше прибыли. А потом, когда они получат свое ваша гривна улетит в космос.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:23

  olivera написав:Просто народ понял что диплом уже не нужен и тратить на него время смысла нет. И без высшего образования можно стать кем угодно, хоть генпрокурором. Были бы деньги, а диплом какой угодно тебе нарисуют.

Это идиоты поняли. Умные же молоды люди пытаются получить образование. Это, как говорится, мастхэв в на любой приличной работе. Грубо, как атестат зрелости.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 02:05

  NDV написав:Может люди поумнели и перестали гоняться за дипломами?

С дипломом, работая по 4-5 часов в день в уютном офисе, зарабатываю больше, чем квалифицированные рабочие, которые работают по 10-12 часов.
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  maestro71 написав:NetSerpent ..можешь конечно подтереться, если на более подходящую бумагу не заработал своими талантами.. но!.. без наличия даже укр.диплома в лучшем случае всю жизнь будешь стикеровать//фасовать//подметать где-то в Щецине или еще какой дыре польской... для человека в начале своего пути (лет так до 25..30) это еще приемлемо, а потом..когда долл упадет до 18..20 (а с открытием рынка земли в Украине)- это уже не мечты, а близящаяся реальность, - ЗП в той же Польше для неквалицированных работников может оказаться гораздо меньше, чем у выпускника ВУЗа в Украине.. (кстати: почасовая оплата в той же Польще уже сейчас идентична средней ЗП в Украине = 11..13злот//75..80грн в час... только мы в кр.работаем 175..200часов в месяц, а заробитчане трындячат по 250..300часов!!.. отсюда и разница..в кошельках, но не в здоровье.. :mrgreen: )

Маэстро, вы путаете польскую минималку с украинской максималкой.
p_a_l
 
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