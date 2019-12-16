Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр

maestro71 написав:

..можешь конечно подтереться, если на более подходящую бумагу не заработал своими талантами.. но!.. без наличия даже укр.диплома в лучшем случае всю жизнь будешь стикеровать//фасовать//подметать где-то в Щецине или еще какой дыре польской... для человека в начале своего пути (лет так до 25..30) это еще приемлемо, а потом..когда долл упадет до 18..20 (а с открытием рынка земли в Украине)- это уже не мечты, а близящаяся реальность, - ЗП в той же Польше для неквалицированных работников может оказаться гораздо меньше, чем у выпускника ВУЗа в Украине.. (кстати: почасовая оплата в той же Польще уже сейчас идентична средней ЗП в Украине = 11..13злот//75..80грн в час... только мы в кр.работаем 175..200часов в месяц, а заробитчане трындячат по 250..300часов!!.. отсюда и разница..в кошельках, но не в здоровье..