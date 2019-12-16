Кількість студентів впала майже вдвічі - міністр

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Удивляться не чему будет еще меньше студентов. Сделали систему с ЗНО такую что высшее образование после 25 получить не реально. ЗНО тесты тупые и требуют нанимать репетитора по каждому предмету все забывается ведь. Даже если ты поступаешь туда куда по душе и мозгам написаны все знания (ради бумаги) - невозможно пройти набрать нужный балл. А я думала над этим. Даже на платное такого человека как я не возьмут. Ни экзамены старые ни тесты прошлых годов они же не принимают больше.
maestro71 написав:(кстати: почасовая оплата в той же Польще уже сейчас идентична средней ЗП в Украине = 11..13злот//75..80грн в час...
У вас застарілі дані. Польща вже підняла мінімальну ЗП до 17 злотих. І це не середня ЗП, а саме мінімальна для людей без кваліфікації взагалі. Якщо є певні навики і досвід - можна заробляти набагато більше.
maestro71 написав:а потом..когда долл упадет до 18..20 (а с открытием рынка земли в Украине)- это уже не мечты, а близящаяся реальность,
А чому не по 8, або по 5, як при Юльці? Це називається "дурень думкою багатіє". Зараз бахне криза, а через 5 років віддавати борги по ОВДП, які так щедро напродавав Нелох. От тоді і подивимось на долар по 18.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Просто народ понял что диплом уже не нужен и тратить на него время смысла нет. И без высшего образования можно стать кем угодно, хоть генпрокурором. Были бы деньги, а диплом какой угодно тебе нарисуют.
Доллар по 8? Ага ждите. Гривну сейчас держит даже не НБУ. Ее держат и укрепляют инвест-фонды которые скупили ОВГЗ и хотят получить еще больше прибыли. А потом, когда они получат свое ваша гривна улетит в космос.
olivera написав:Просто народ понял что диплом уже не нужен и тратить на него время смысла нет. И без высшего образования можно стать кем угодно, хоть генпрокурором. Были бы деньги, а диплом какой угодно тебе нарисуют.
Это идиоты поняли. Умные же молоды люди пытаются получить образование. Это, как говорится, мастхэв в на любой приличной работе. Грубо, как атестат зрелости.
maestro71 написав:NetSerpent ..можешь конечно подтереться, если на более подходящую бумагу не заработал своими талантами.. но!.. без наличия даже укр.диплома в лучшем случае всю жизнь будешь стикеровать//фасовать//подметать где-то в Щецине или еще какой дыре польской... для человека в начале своего пути (лет так до 25..30) это еще приемлемо, а потом..когда долл упадет до 18..20 (а с открытием рынка земли в Украине)- это уже не мечты, а близящаяся реальность, - ЗП в той же Польше для неквалицированных работников может оказаться гораздо меньше, чем у выпускника ВУЗа в Украине.. (кстати: почасовая оплата в той же Польще уже сейчас идентична средней ЗП в Украине = 11..13злот//75..80грн в час... только мы в кр.работаем 175..200часов в месяц, а заробитчане трындячат по 250..300часов!!.. отсюда и разница..в кошельках, но не в здоровье.. )
Маэстро, вы путаете польскую минималку с украинской максималкой.
Простая статистика Розподіл постійного населення за окремими віковими групами 1990 тыс. 0-17 років 13 305,0 20192 0-17 років 7 579,7 2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. http://www.ukrstat.gov.ua/ С учетом ЛНДР )которая входит в статистику) и уехавших навсегда, но числящихся, реальное количество молодежи вряд ли превышает 6 с небольшим млн. И, судя по тенденции, буде еще меньше Природний рух населення у січні-жовтні 2019 року Кількість живонароджень 262 303 Народжені 2002 390 687 http://www.ukrstat.gov.ua/ В самые тяжелые годы будущих студентов было на 1/3 больше.