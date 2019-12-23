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Гончарук анонсував новий
підхід до фінансування вишів

Гончарук анонсував новий підхід до фінансування вишів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:20

Гончарук анонсував новий підхід до фінансування вишів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в Telegram-каналі.

Дивися повний текст Гончарук анонсував новий підхід до фінансування вишів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:20

А можно, что кабинет министров и верховная рада финансировалась на 80 % процентов от их деятельности?!
olegpm16
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