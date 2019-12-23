Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в Telegram-каналі.
Дивися повний текст Гончарук анонсував новий підхід до фінансування вишів.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:20
Гончарук анонсував новий підхід до фінансування вишів
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Дивися повний текст Гончарук анонсував новий підхід до фінансування вишів.
Додано: Вів 24 гру, 2019 16:20
А можно, что кабинет министров и верховная рада финансировалась на 80 % процентов от их деятельности?!
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