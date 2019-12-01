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Жодних аналогій з фінансовими
пірамідами: НБУ пояснив...

Жодних аналогій з фінансовими пірамідами: НБУ пояснив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:34

Жодних аналогій з фінансовими пірамідами: НБУ пояснив...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили в прес-службі Національного банку України.

Дивися повний текст Жодних аналогій з фінансовими пірамідами: НБУ пояснив розміщення ОВДП.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:35

Тогда нипишите сколько ОВГЗ выпустили в этом году, а сколько в прошлом и сколько в позапрошлом.
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:02

yuluk
А Ви неписемні? Чи читаєте виключно те, що подають у новинах? За посиланням багато різноманітної статистики по ОВДП. https://bank.gov.ua/markets/ovdp

Під заголовком "ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю" є посилання, там вичерпна інформація про ОВДП, що перебувають у обігу.

Нерезиденти зайшли на 5 млрд грн (лише за останній тиждень!)...
Всюдиносапхайчик
 
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