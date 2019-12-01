Про це заявили в прес-службі Національного банку України.
Дивися повний текст Жодних аналогій з фінансовими пірамідами: НБУ пояснив розміщення ОВДП.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:34
Жодних аналогій з фінансовими пірамідами: НБУ пояснив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Жодних аналогій з фінансовими пірамідами: НБУ пояснив розміщення ОВДП.
Додано: Вів 24 гру, 2019 16:35
Тогда нипишите сколько ОВГЗ выпустили в этом году, а сколько в прошлом и сколько в позапрошлом.
Додано: Вів 24 гру, 2019 17:02
yuluk
А Ви неписемні? Чи читаєте виключно те, що подають у новинах? За посиланням багато різноманітної статистики по ОВДП.
Під заголовком "ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю" є посилання, там вичерпна інформація про ОВДП, що перебувають у обігу.
Нерезиденти зайшли на 5 млрд грн (лише за останній тиждень!)...
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