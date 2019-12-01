Жодних аналогій з фінансовими пірамідами: НБУ пояснив...

Додано: Сер 25 гру, 2019 12:49

moveton

Гривня зміцнюється через захІд нерезидентів у ОВДП ("фундаментальні економічні причини"). Осягніть цифри: за 2019 рік нерезиденти завели через міжбанк близько 6 млрд доларів, на ці гроші вони накупилися ОВДП (еквівалент близько 120 млрд гривень). Це дуже багато, частково вони скупили ОВДП, які вже перебували в обігу на ринку, а частково купили нові, це видно зі статистики. Дохідності 18% вже немає, зараз десь 11%-14%. При цьому дохідність буде і надалі знижуватися. Отже, нерезиденти заходять не задля дохідності та грі на курсі, а скоріше для скупки землі чи приватизації, бо цифри лягають на інформаційний фон... Якщо це так, то відскок по курсу ми навряд чи побачимо... А землю скуповуватимуть по суті нерезиденти під личиною своїх. До речі, це скоріш за все і є свої, які раніше вивели гроші на офшори, а тепер готуються скуповувати землю...



Дохідність по гривні завжди вища за доларову, заміни дешевого на більш дороге фінансування Ви не побачите, хіба що трошки (весна-літо) якщо поглянете на цифри по ОВДП, що перебувають в обігу протягом року. Але тоді були вибори і невизначеність по ставках у виборчий час - це можна зрозуміти.