Про це заявили в прес-службі Національного банку України.
Дивися повний текст Жодних аналогій з фінансовими пірамідами: НБУ пояснив розміщення ОВДП.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:34
Жодних аналогій з фінансовими пірамідами: НБУ пояснив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Жодних аналогій з фінансовими пірамідами: НБУ пояснив розміщення ОВДП.
Додано: Вів 24 гру, 2019 16:35
Тогда нипишите сколько ОВГЗ выпустили в этом году, а сколько в прошлом и сколько в позапрошлом.
Додано: Вів 24 гру, 2019 17:02
yuluk
А Ви неписемні? Чи читаєте виключно те, що подають у новинах? За посиланням багато різноманітної статистики по ОВДП.
Під заголовком "ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю" є посилання, там вичерпна інформація про ОВДП, що перебувають у обігу.
Нерезиденти зайшли на 5 млрд грн (лише за останній тиждень!)...
Додано: Вів 24 гру, 2019 18:00
Во-первых, брать кредит, чтобы погасить другой кредит - это уже мошенничеством. Во-вторых, никто нигде не публикует информацию о заграничных покупателях ОВГЗ. Кто это? В-третьих, отказ кабинета министров в декабре оплачивать часть счетов - это уже внутренний дефолт, хоть и частичный. В-четвертых, главное признак финансовой пирамиды - это ничего не производить, а привлекать деньги. Следовательно, это сложная финансовая пирамида. НБУ врет!
Додано: Вів 24 гру, 2019 18:28
olegpm16
Ні, не бреше. І це не піраміда і не вигадка НБУ чи Мінфіну, це нормальна світова практика. Усі уряди світу запозичують майже постійно для покриття дефіциту бюджету. Це єдина ціль, інших не існує. Урядам дають у борг, бо їхні зобов'язання забезпечені майбутніми податковими та іншими надходженнями, тобто нашими з вами. Саме тому їм і дають у борг і ці борги вважаються до всього найнадійнішими фінансовими інструментами.
Заміна одного борга іншим - це не шахрайство, а рефінансування. Про ОВДП та ОВЗП записано у держбюджетах на кожен рік.
Про покупців ОВДП і не повинно ніде бути детальної інформації, це конфіденційна інформація. Це все одно якби банки опублікували списки своїх вкладників із сумами депозитів. Але загальний коментар щодо того, хто там скуповує, мінфін надати, напевно, може, але за умови, що там не єдиний нерезидент прийшов. Бо самі розумієте, якщо інвестор один, то будь-які коментарі - це злив інформації, а не узагальнення...
Щодо дефолту, ми недостатньо поінформовані... який дефолт?
Додано: Вів 24 гру, 2019 18:54
От создателей "девальвации не будет", "обоснованный курс - 10грн за доллар", и "кто купит доллар по 12 - пожалеет"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 24 гру, 2019 22:12
Re: Жодних аналогій з фінансовими пірамідами: НБУ пояснив...
Практика-то может и нормальная. Не понятно одно. Гривна, типа, укрепляется "по фундаментальным экономическим причинам". Долг под 8% в валюте заменяется на долг в 13-18% в гривне. Как это получается называть заменой долга на более дешёвый?
Додано: Сер 25 гру, 2019 12:49
moveton
Гривня зміцнюється через захІд нерезидентів у ОВДП ("фундаментальні економічні причини"). Осягніть цифри: за 2019 рік нерезиденти завели через міжбанк близько 6 млрд доларів, на ці гроші вони накупилися ОВДП (еквівалент близько 120 млрд гривень). Це дуже багато, частково вони скупили ОВДП, які вже перебували в обігу на ринку, а частково купили нові, це видно зі статистики. Дохідності 18% вже немає, зараз десь 11%-14%. При цьому дохідність буде і надалі знижуватися. Отже, нерезиденти заходять не задля дохідності та грі на курсі, а скоріше для скупки землі чи приватизації, бо цифри лягають на інформаційний фон... Якщо це так, то відскок по курсу ми навряд чи побачимо... А землю скуповуватимуть по суті нерезиденти під личиною своїх. До речі, це скоріш за все і є свої, які раніше вивели гроші на офшори, а тепер готуються скуповувати землю...
Дохідність по гривні завжди вища за доларову, заміни дешевого на більш дороге фінансування Ви не побачите, хіба що трошки (весна-літо) якщо поглянете на цифри по ОВДП, що перебувають в обігу протягом року. Але тоді були вибори і невизначеність по ставках у виборчий час - це можна зрозуміти.
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