Жодних аналогій з фінансовими пірамідами: НБУ пояснив...
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Признак финансовой пирамиды, или пирамиды Понци, взять кредит что бы рассчитаться по предыдущему кредиту. А поскольку рассчитываться нужно с процентами то наше правительство и НБУ роет себе яму, у них одна надежда потом орать из каждого утюга что выход только один продать землю Бене, а Беня продаст зв границу. Вопрос только как это объяснить украинцам что бы не начался 3 майдан.