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Жодних аналогій з фінансовими
пірамідами: НБУ пояснив...

Жодних аналогій з фінансовими пірамідами: НБУ пояснив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:02

  Всюдиносапхайчик написав:BIGor Я не з тієї пісочниці і до будь-яких оргінв влади не маю жодного стосутнку :? лише цікавлюся даною тематикою :wink:

Так я Вас не звинувачую, хто ж зізнається.

А тим часом коли в НБУ кажуть що все классно: Держборг України за листопад зріс на 1 мільярд доларів
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/25/655288/
Державний і гарантований державою борг у листопаді 2019 року склав 1,99 трильйона гривень (зменшився на 2,67% за місяць), або в еквіваленті в доларах зріс до 82,83 мільярда доларів (ріст у 1,2%)
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 01:13

Признак финансовой пирамиды, или пирамиды Понци, взять кредит что бы рассчитаться по предыдущему кредиту. А поскольку рассчитываться нужно с процентами то наше правительство и НБУ роет себе яму, у них одна надежда потом орать из каждого утюга что выход только один продать землю Бене, а Беня продаст зв границу.
Вопрос только как это объяснить украинцам что бы не начался 3 майдан.
straponesa
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