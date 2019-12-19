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Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 гру, 2019 16:52
Пропонуємо до обговорення:
Новий дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонзаводу виконує обкатний пробіг за маршрутом Кременчук-Тернопіль. Це на даний момент найдовший маршрут, який долав ДПКр-3.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:52
А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?
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