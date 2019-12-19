RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий український поїзд вирушив
у свій найдальший рейс...

Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:52

Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс...

Пропонуємо до обговорення:
Новий дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонзаводу виконує обкатний пробіг за маршрутом Кременчук-Тернопіль. Це на даний момент найдовший маршрут, який долав ДПКр-3.

Дивися повний текст Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92568
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:52

А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 777
З нами з: 08.08.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:35

  jeugen написав:А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?

Нахиба писать глупый комментарий? Все есть в интернете. Линия Киев-аэропорт Борисполь, для которой делается этот поезд на замену польского брака, электрифицирована не полностью.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2738
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1483 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sopkotomhu і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гончарук анонсував новий підхід до фінансування вишів
R2 » Вів 24 гру, 2019 16:20
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 16:20
olegpm16
Microsoft примусово переведе користувачів на свій новий...
R2 » Суб 21 гру, 2019 14:25
3 256
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 гру, 2019 20:55
p_s_h
Уряд оголосив новий тендер на реконструкцію аеропорту Дніпра
R2 » Чет 19 гру, 2019 15:47
1 219
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2019 15:48
l4567

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.