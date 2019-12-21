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Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 гру, 2019 16:52
Пропонуємо до обговорення:
Новий дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонзаводу виконує обкатний пробіг за маршрутом Кременчук-Тернопіль. Це на даний момент найдовший маршрут, який долав ДПКр-3.
Дивися повний текст Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс (фото)
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:52
А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?
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jeugen
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Додано: Вів 24 гру, 2019 20:35
jeugen написав:
А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?
Нахиба писать глупый комментарий? Все есть в интернете. Линия Киев-аэропорт Борисполь, для которой делается этот поезд на замену польского брака, электрифицирована не полностью.
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myshapiton
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Додано: Чет 26 гру, 2019 09:51
myshapiton написав: jeugen написав:
А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?
Нахиба писать глупый комментарий? Все есть в интернете. Линия Киев-аэропорт Борисполь, для которой делается этот поезд на замену польского брака, электрифицирована не полностью.
Та навіть місяць роботи такого потягу обійдеться дорожче, ніж закінчити електрифікацію лінії.
Китайці за тиждень її електрифікують.
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jeugen
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