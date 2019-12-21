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Новий український поїзд вирушив
у свій найдальший рейс...

Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:52

Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс...

Пропонуємо до обговорення:
Новий дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонзаводу виконує обкатний пробіг за маршрутом Кременчук-Тернопіль. Це на даний момент найдовший маршрут, який долав ДПКр-3.

Дивися повний текст Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс (фото).
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:52

А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:35

  jeugen написав:А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?

Нахиба писать глупый комментарий? Все есть в интернете. Линия Киев-аэропорт Борисполь, для которой делается этот поезд на замену польского брака, электрифицирована не полностью.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:51

  myshapiton написав:
  jeugen написав:А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?

Нахиба писать глупый комментарий? Все есть в интернете. Линия Киев-аэропорт Борисполь, для которой делается этот поезд на замену польского брака, электрифицирована не полностью.

Та навіть місяць роботи такого потягу обійдеться дорожче, ніж закінчити електрифікацію лінії.
Китайці за тиждень її електрифікують.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:20

Есть успехи.Запретить закупки импортных поездов, увеличить производство и разработку електропоездов в Украине, заменить старые на мет.комбинатах.Наладить експорт
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:42

bklochok
Может когда-то, кому-то это дойдет.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:44

  bklochok написав:Есть успехи.Запретить закупки импортных поездов, увеличить производство и разработку електропоездов в Украине, заменить старые на мет.комбинатах.Наладить експорт

Почему-то вспомнился анекдот, который рассказывала еще моя бабушка.
1930-ый год. Непмана вызывают в ОГПУ:
- Вы, как социально чуждый элемент, должны пожертвовать свои сбережения на строительство социализма в СССР. Энтузиазма у нас много, а средств не хватает. Вы согласны, а иначе...?
- Я не против, но позвольте мне посоветоваться со своим отцом - он у меня очень умный человек.
Через три дня
- Ну, что Вам сказал Ваш отец?
- Он сказал НЕТ ДЕНЕГ - НЕ СТРОЙТЕ!
Прошло 90 лет, увы, денех ВСЕ ЕЩЕ НЕТ...
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