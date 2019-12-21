Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс...

bklochok написав:
Есть успехи.Запретить закупки импортных поездов, увеличить производство и разработку електропоездов в Украине, заменить старые на мет.комбинатах.Наладить експорт
Почему-то вспомнился анекдот, который рассказывала еще моя бабушка.
1930-ый год. Непмана вызывают в ОГПУ:
- Вы, как социально чуждый элемент, должны пожертвовать свои сбережения на строительство социализма в СССР. Энтузиазма у нас много, а средств не хватает. Вы согласны, а иначе...?
- Я не против, но позвольте мне посоветоваться со своим отцом - он у меня очень умный человек.
Через три дня
- Ну, что Вам сказал Ваш отец?
- Он сказал НЕТ ДЕНЕГ - НЕ СТРОЙТЕ!
Прошло 90 лет, увы, денех ВСЕ ЕЩЕ НЕТ...