Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс...
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:52
Пропонуємо до обговорення:
Новий дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонзаводу виконує обкатний пробіг за маршрутом Кременчук-Тернопіль. Це на даний момент найдовший маршрут, який долав ДПКр-3.
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Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс (фото)
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:52
А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?
jeugen
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Додано: Вів 24 гру, 2019 20:35
jeugen написав:
А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?
Нахиба писать глупый комментарий? Все есть в интернете. Линия Киев-аэропорт Борисполь, для которой делается этот поезд на замену польского брака, электрифицирована не полностью.
myshapiton
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Додано: Чет 26 гру, 2019 09:51
myshapiton написав: jeugen написав:
А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?
Нахиба писать глупый комментарий? Все есть в интернете. Линия Киев-аэропорт Борисполь, для которой делается этот поезд на замену польского брака, электрифицирована не полностью.
Та навіть місяць роботи такого потягу обійдеться дорожче, ніж закінчити електрифікацію лінії.
Китайці за тиждень її електрифікують.
jeugen
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:20
Есть успехи.Запретить закупки импортных поездов, увеличить производство и разработку електропоездов в Украине, заменить старые на мет.комбинатах.Наладить експорт
bklochok
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:42
bklochok Может когда-то, кому-то это дойдет.
jeugen
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Додано: Сер 01 січ, 2020 21:13
bklochok написав:
Есть успехи.Запретить закупки импортных поездов, увеличить производство и разработку електропоездов в Украине, заменить старые на мет.комбинатах.Наладить експорт
Это врядли, боролись совсем за другое...
https://www.unian.net/economics/transpo ... ctric.html
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antikkristall
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