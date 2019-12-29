RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий український поїзд вирушив
у свій найдальший рейс...

Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:52

Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс...

Пропонуємо до обговорення:
Новий дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонзаводу виконує обкатний пробіг за маршрутом Кременчук-Тернопіль. Це на даний момент найдовший маршрут, який долав ДПКр-3.

Дивися повний текст Новий український поїзд вирушив у свій найдальший рейс (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92683
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:52

А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 792
З нами з: 08.08.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:35

  jeugen написав:А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?

Нахиба писать глупый комментарий? Все есть в интернете. Линия Киев-аэропорт Борисполь, для которой делается этот поезд на замену польского брака, электрифицирована не полностью.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2738
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1483 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:51

  myshapiton написав:
  jeugen написав:А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?

Нахиба писать глупый комментарий? Все есть в интернете. Линия Киев-аэропорт Борисполь, для которой делается этот поезд на замену польского брака, электрифицирована не полностью.

Та навіть місяць роботи такого потягу обійдеться дорожче, ніж закінчити електрифікацію лінії.
Китайці за тиждень її електрифікують.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 792
З нами з: 08.08.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:20

Есть успехи.Запретить закупки импортных поездов, увеличить производство и разработку електропоездов в Украине, заменить старые на мет.комбинатах.Наладить експорт
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 91
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:42

bklochok
Может когда-то, кому-то это дойдет.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 792
З нами з: 08.08.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:13

  bklochok написав:Есть успехи.Запретить закупки импортных поездов, увеличить производство и разработку електропоездов в Украине, заменить старые на мет.комбинатах.Наладить експорт


Это врядли, боролись совсем за другое...
https://www.unian.net/economics/transpo ... ctric.html
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1533
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:55

antikkristall Запретить закупки импортных поездов, увеличить производство... А с чего строить? С г**на и палок?
svidomyjua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 01.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:42

  jeugen написав:А нахіба на електрифікованій колії дизельний потяг? Що за брєд?


Читайте уважно - його обкатують. Це не його регулярний маршрут
Taras Rudko
 
Повідомлень: 382
З нами з: 03.10.08
Подякував: 146 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Xiaomi представила новий електробайк із серії Qicycle
R2 » Сер 01 січ, 2020 17:01
2 223
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 січ, 2020 21:05
moveton
Український всюдихід Sherp отримав нову версію
R2 » Вів 31 гру, 2019 12:16
3 343
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 січ, 2020 11:39
kudrysh1997
У 2022 році з'явиться новий «дуже маленький»...
R2 » Нед 29 гру, 2019 18:38
1 217
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 гру, 2019 18:38
iubd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.