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Ищу инвестора в
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Ищу инвестора в сфере недвижимости
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:55

Ищу инвестора в сфере недвижимости

Ищу инвестора в жилую недвижимость для интересного, доходного партнерства.
Заинтересованных прошу писать на solonatura@ukr.net.
ptah
 
Повідомлень: 2
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