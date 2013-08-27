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Ищу инвестора в сфере недвижимости
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 24 гру, 2019 16:55
Ищу инвестора в жилую недвижимость для интересного, доходного партнерства.
Заинтересованных прошу писать на solonatura@ukr.net
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ptah
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