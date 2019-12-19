Уряд запустив сервіс, за допомогою якого можна перевіряти квитанції в електронній формі.
Дивися повний текст Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній формі.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:58
Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній формі.
Додано: Вів 24 гру, 2019 16:59
Платив квітанціі без каси банку, стоять кругом автомати з прийому оплати, можно оплатити і через інтернет вже давно, у кожному електронному клінєнт банку є можливість оплатити з вказанням реквизітів, а потім показати цю оплату держслужбовцю і вони приймають.
І це вже давно, вже пару років працює так точно.
Так що тут уряд нічого нового не запустив.
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