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Кабмін запустив сервіс перевірки
квитанцій в електронній...

Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:58

Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд запустив сервіс, за допомогою якого можна перевіряти квитанції в електронній формі.

Дивися повний текст Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній формі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:59

Платив квітанціі без каси банку, стоять кругом автомати з прийому оплати, можно оплатити і через інтернет вже давно, у кожному електронному клінєнт банку є можливість оплатити з вказанням реквизітів, а потім показати цю оплату держслужбовцю і вони приймають.
І це вже давно, вже пару років працює так точно.
Так що тут уряд нічого нового не запустив.
pogorelets
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