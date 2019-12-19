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Кабмін запустив сервіс перевірки
квитанцій в електронній...

Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:58

Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд запустив сервіс, за допомогою якого можна перевіряти квитанції в електронній формі.

Дивися повний текст Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній формі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:59

Платив квітанціі без каси банку, стоять кругом автомати з прийому оплати, можно оплатити і через інтернет вже давно, у кожному електронному клінєнт банку є можливість оплатити з вказанням реквизітів, а потім показати цю оплату держслужбовцю і вони приймають.
І це вже давно, вже пару років працює так точно.
Так що тут уряд нічого нового не запустив.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:17

Платина списано Але за свитло выявывся борг не прошла квитанция и воны наполягають щоб я признав борг от вам и век электроники только не у нас!!!
tofickk
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:43

pogorelets, полтора года назад получал загранпаспорт. Подтверждение оплаты требовали всё так же в бумажном виде. Либо квитанцию от их спецтерминала, в который платишь наличкой и с заметной комиссией, либо бумажку из банка. Т.е. платить-то можно и электронно, но бумажку в банке получить всё равно нужно. А как иначе-то? Я чиновнику документ об оплате, он мне услугу и записывает, что такая-то услуга оказана и вот документ, что оплачена. На том бюрократия и стоит.
moveton
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