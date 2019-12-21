Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній...

Додано: Чет 26 гру, 2019 20:30

_hunter написав: По "бюрократически" -- может и никак. По-нормальному: чиновник открывает "кабинет получателя загран-паспорта" -- там светится "услуга оплачена" -- паспорт выдается... По "бюрократически" -- может и никак. По-нормальному: чиновник открывает "кабинет получателя загран-паспорта" -- там светится "услуга оплачена" -- паспорт выдается...

Нет. Без бюрократии - это верить на слово. Тогда становится не нужным не только квитанция об оплате, но и сама оплата и паспорт. К сожалению, у некоторых при таком подходе слишком уж "идёт карта", поэтому от него отказались."кабинет получателя загран-паспорта" - это что-то смутное, но предварительно выглядит, как добавление в бюрократическую процедуру конкретной услуги ещё одной прослойки. Кабинет (чей он, кстати? Услугооказывателя? Каждому услугополучателю на каждуюу услугу свой?) кто-то должен сделать и, главное, внести в него запись "услуга оплачена", для чего уже в архив этого кабинета внести всё тот же документ о, собственно, оплате. Зачем этот лишний шаг, я не знаю, но может кому-то и нормально.Поскольку от бюрократии не уйти, то единственное, что можно сделать - это перевести документы из бумажного вида в электронный. Это можно сделать с двух сторон:1) На стороне бухгалтерии оказывающего услуги. Требуется некий идентификатор услуги, который плательщик указывает в "назначении платежа". Вариант рабочий. Применяется, например, в интернет-магазинах и при оплате налогов. Достаточно геморроен для внедрения в госуслугах тотально потому, что их внутреннюю кухню придётся изрядно доделывать. Также не особенно удобен для плательщика потому, что плательщику требуется быть очень точным в указании назначения платежа и если бухгалтерия продавца не подтвердит приём, то придётся разбираться ещё и с ней. Ну а так да, это есть вышеописанное "По-нормальному": чиновник открывает свой кабинет, куда его бухгалтерия записала, что услуга оплачена. Или не записала. Покупатель должен радоваться в обоих случаях. Ведь это же замечательно придти без ничего и поэтому не мочь доказать, что оплата таки была?2) На стороне банка и обязать продавца принимать справку о платеже в электронном виде. Тут возникают подварианты в каком именно:2.1) Оффлайновом. Тупо конверсия бумажной справки в электронную. Плательщик должен скачать такую справку из банка и как-то принести этот файл чиновнику. Неплохо работает для ЖД билетов, когда оплата идёт не напрямую через банк, а через сайт самой ЖД. Не очень удобен для системы, когда есть масса независимых и банков и продавцов потому, что каждому продавцу нужно как-то доставить проверочные ключи от всех возможных банков. Ну и необходимость передавать сравнительно большой файл, которая невозможна без сложной техники у всех участников - это неприятное требование.2.2) Онлайновом. Плательщик приносит только короткую (но уникальную!) ссылку на справку и может это сделать хоть по-памяти. По ссылке справки могут отдаваться и самими банками, но при этом возникает вышеописанная проблема авторизации выдавателя справок у каждого чиновника. Поэтому удобнее, чтобы ссылка была на единый сервис, а он уже разбирался с банками. Именно про такой вариант и есть новость. Минус - обязательность доступности сервиса справок у каждого чиновника. Видимо, не очень страшная проблема. Просто теперь нужно приготовиться, что к потенциальной причине не работы чиновника "нет света, компьютеры не работают" добавляются "нет Интернета" и "упал сервис справок".