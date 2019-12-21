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Кабмін запустив сервіс перевірки
квитанцій в електронній...

Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній...
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:58

Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд запустив сервіс, за допомогою якого можна перевіряти квитанції в електронній формі.

Дивися повний текст Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній формі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:59

Платив квітанціі без каси банку, стоять кругом автомати з прийому оплати, можно оплатити і через інтернет вже давно, у кожному електронному клінєнт банку є можливість оплатити з вказанням реквизітів, а потім показати цю оплату держслужбовцю і вони приймають.
І це вже давно, вже пару років працює так точно.
Так що тут уряд нічого нового не запустив.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:17

Платина списано Але за свитло выявывся борг не прошла квитанция и воны наполягають щоб я признав борг от вам и век электроники только не у нас!!!
tofickk
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:43

pogorelets, полтора года назад получал загранпаспорт. Подтверждение оплаты требовали всё так же в бумажном виде. Либо квитанцию от их спецтерминала, в который платишь наличкой и с заметной комиссией, либо бумажку из банка. Т.е. платить-то можно и электронно, но бумажку в банке получить всё равно нужно. А как иначе-то? Я чиновнику документ об оплате, он мне услугу и записывает, что такая-то услуга оказана и вот документ, что оплачена. На том бюрократия и стоит.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:34

  moveton написав:pogorelets, полтора года назад получал загранпаспорт. Подтверждение оплаты требовали всё так же в бумажном виде. Либо квитанцию от их спецтерминала, в который платишь наличкой и с заметной комиссией, либо бумажку из банка. Т.е. платить-то можно и электронно, но бумажку в банке получить всё равно нужно. А как иначе-то? Я чиновнику документ об оплате, он мне услугу и записывает, что такая-то услуга оказана и вот документ, что оплачена. На том бюрократия и стоит.

По "бюрократически" -- может и никак. По-нормальному: чиновник открывает "кабинет получателя загран-паспорта" -- там светится "услуга оплачена" -- паспорт выдается...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:30

  _hunter написав:По "бюрократически" -- может и никак. По-нормальному: чиновник открывает "кабинет получателя загран-паспорта" -- там светится "услуга оплачена" -- паспорт выдается...

Нет. Без бюрократии - это верить на слово. Тогда становится не нужным не только квитанция об оплате, но и сама оплата и паспорт. К сожалению, у некоторых при таком подходе слишком уж "идёт карта", поэтому от него отказались.

"кабинет получателя загран-паспорта" - это что-то смутное, но предварительно выглядит, как добавление в бюрократическую процедуру конкретной услуги ещё одной прослойки. Кабинет (чей он, кстати? Услугооказывателя? Каждому услугополучателю на каждуюу услугу свой?) кто-то должен сделать и, главное, внести в него запись "услуга оплачена", для чего уже в архив этого кабинета внести всё тот же документ о, собственно, оплате. Зачем этот лишний шаг, я не знаю, но может кому-то и нормально.

Поскольку от бюрократии не уйти, то единственное, что можно сделать - это перевести документы из бумажного вида в электронный. Это можно сделать с двух сторон:
1) На стороне бухгалтерии оказывающего услуги. Требуется некий идентификатор услуги, который плательщик указывает в "назначении платежа". Вариант рабочий. Применяется, например, в интернет-магазинах и при оплате налогов. Достаточно геморроен для внедрения в госуслугах тотально потому, что их внутреннюю кухню придётся изрядно доделывать. Также не особенно удобен для плательщика потому, что плательщику требуется быть очень точным в указании назначения платежа и если бухгалтерия продавца не подтвердит приём, то придётся разбираться ещё и с ней. Ну а так да, это есть вышеописанное "По-нормальному": чиновник открывает свой кабинет, куда его бухгалтерия записала, что услуга оплачена. Или не записала. Покупатель должен радоваться в обоих случаях. Ведь это же замечательно придти без ничего и поэтому не мочь доказать, что оплата таки была?

2) На стороне банка и обязать продавца принимать справку о платеже в электронном виде. Тут возникают подварианты в каком именно:
2.1) Оффлайновом. Тупо конверсия бумажной справки в электронную. Плательщик должен скачать такую справку из банка и как-то принести этот файл чиновнику. Неплохо работает для ЖД билетов, когда оплата идёт не напрямую через банк, а через сайт самой ЖД. Не очень удобен для системы, когда есть масса независимых и банков и продавцов потому, что каждому продавцу нужно как-то доставить проверочные ключи от всех возможных банков. Ну и необходимость передавать сравнительно большой файл, которая невозможна без сложной техники у всех участников - это неприятное требование.
2.2) Онлайновом. Плательщик приносит только короткую (но уникальную!) ссылку на справку и может это сделать хоть по-памяти. По ссылке справки могут отдаваться и самими банками, но при этом возникает вышеописанная проблема авторизации выдавателя справок у каждого чиновника. Поэтому удобнее, чтобы ссылка была на единый сервис, а он уже разбирался с банками. Именно про такой вариант и есть новость. Минус - обязательность доступности сервиса справок у каждого чиновника. Видимо, не очень страшная проблема. Просто теперь нужно приготовиться, что к потенциальной причине не работы чиновника "нет света, компьютеры не работают" добавляются "нет Интернета" и "упал сервис справок".
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:38

Re: Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній

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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:15




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