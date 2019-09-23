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"Укртелеком" підвищує тарифи на послуги фіксованої телефонії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 гру, 2019 18:24
Пропонуємо до обговорення:
"Укртелеком" з січня 2020 року підвищує щомісячну плату на послуги фіксованої телефонії на 18-24 грн (20-24%).
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Додано: Вів 24 гру, 2019 18:24
По таким тарифам пусть ахметка сам с собой общается.
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