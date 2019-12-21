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У Запоріжжі депутату на лікування дали 229 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 гру, 2019 19:03
Пропонуємо до обговорення:
Запорізька міськрада виділила 229 тисяч гривень місцевій мешканці Дарині Колесник нібито на лікування її батька. Ним виявився їхній колега – депутат від "Оппоблоку" Олександр Гончар.
Дивися повний текст У Запоріжжі депутату на лікування дали 229 тисяч гривень
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