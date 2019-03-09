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Заробітчанам варто скористатися
податковою амністією -...

Заробітчанам варто скористатися податковою амністією -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 19:13

Заробітчанам варто скористатися податковою амністією -...

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року в Україні пройде податкова амністія. Відповідний законопроект вже на завершальній стадії узгодження з Міністерством фінансів.

Дивися повний текст Заробітчанам варто скористатися податковою амністією - Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 19:13

дурний буде той, хто повірить українським чиновникам.
до речі є серйона недоїмка в панів алігархів ще з часів пеці 1 шоколадного.
igorbuda52
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