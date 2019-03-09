Наступного року в Україні пройде податкова амністія. Відповідний законопроект вже на завершальній стадії узгодження з Міністерством фінансів.
Дивися повний текст Заробітчанам варто скористатися податковою амністією - Гетманцев.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 19:13
Заробітчанам варто скористатися податковою амністією -...
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Дивися повний текст Заробітчанам варто скористатися податковою амністією - Гетманцев.
Додано: Вів 24 гру, 2019 19:13
дурний буде той, хто повірить українським чиновникам.
до речі є серйона недоїмка в панів алігархів ще з часів пеці 1 шоколадного.
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