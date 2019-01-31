У переддень новорічних свят знову активізувалися шахраї, що виманюють в українців мільйони гривень.
Дивися повний текст В Україні з'явилось нове шахрайство з картками.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 гру, 2019 21:56
В Україні з'явилось нове шахрайство з картками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явилось нове шахрайство з картками.
Додано: Вів 24 гру, 2019 21:56
"После этого мошенники воруют с помощью функции онлайн замены SIM и звонят с вашего номера на горячую линию банка, получают доступ к онлайн-банкингу, а там они могут делать с вашим банковским счетом все, что угодно."
Опять страшилки какие-то. Что это за функция, где можно по публичным данным (например, для любого ФЛП всё вышеперечисленное лежит в публичном реестре) легко получить симку на чужой номер? Кроме того где ещё водятся такие наивные банки, которые без кодового слова что-то сделают?
Зараз переглядають цей форум: sopkotomhu і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|