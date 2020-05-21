В Україні з'явилось нове шахрайство з картками

Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:11

Хочу сказать, что есть еще один вид мошенничества с картами, на который, к сожалению попал я сам. Так вот, на OLX покупал простой телефон для родителей и скинул на карту 4598 0558 5258 4526 двести гривен, после чего продавец пропал с концами. Конечно, сума не столь большая, но я решил расследовать этот вопрос. В первую очередь, я стал искатьпо номеру карты. Как оказалось есть сервисы «psm7» и Bindb, где можно по БИНу карты - это первые 6 цифр карты, можно узнать банк. Так вот карту с БИНом 4598 05 не распознало, при том, что все мои карты в кошелке распознало банк. Начал копать, что же это за карты такие 4598 05? В результате выяснилось, что карты с БИНом 4598 05 - это виртуальные карты под названием "Visa інша". Эти карты открываются на базе Индустриал банка, но сам прикол в том, что эти карты виртуальные и это значит, что не нужно идти в банк и вообще давать свои данные. Получается, что банк и платежная Виза, дают возможность открыть виртуальную карту, ею пользоваться и за картой не закреплено ни какого человека. Вот этой лазейкой и воспользовались Мошенники! Все дальнейшие попытки найти данные держателя карты 4598 05 бесполезны, так как в Индустриал банке нет данных по держателю этой карты.