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В Україні з'явилось нове
шахрайство з картками

В Україні з'явилось нове шахрайство з картками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:56

В Україні з'явилось нове шахрайство з картками

Пропонуємо до обговорення:
У переддень новорічних свят знову активізувалися шахраї, що виманюють в українців мільйони гривень.

Дивися повний текст В Україні з'явилось нове шахрайство з картками.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:56

"После этого мошенники воруют с помощью функции онлайн замены SIM и звонят с вашего номера на горячую линию банка, получают доступ к онлайн-банкингу, а там они могут делать с вашим банковским счетом все, что угодно."
Опять страшилки какие-то. Что это за функция, где можно по публичным данным (например, для любого ФЛП всё вышеперечисленное лежит в публичном реестре) легко получить симку на чужой номер? Кроме того где ещё водятся такие наивные банки, которые без кодового слова что-то сделают?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:25

"Як стало відомо, обманом українців займається така собі компанія під назвою “7-бажань”"? Звідки відомо? Хто таке сказав7 На яких підставах публікується така інформація?
litvinanna2018
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:11

Хочу сказать, что есть еще один вид мошенничества с картами, на который, к сожалению попал я сам. Так вот, на OLX покупал простой телефон для родителей и скинул на карту 4598 0558 5258 4526 двести гривен, после чего продавец пропал с концами. Конечно, сума не столь большая, но я решил расследовать этот вопрос. В первую очередь, я стал искать какому банку принадлежит карта по номеру карты. Как оказалось есть сервисы «psm7» и Bindb, где можно по БИНу карты - это первые 6 цифр карты, можно узнать банк. Так вот карту с БИНом 4598 05 не распознало, при том, что все мои карты в кошелке распознало банк. Начал копать, что же это за карты такие 4598 05? В результате выяснилось, что карты с БИНом 4598 05 - это виртуальные карты под названием "Visa інша". Эти карты открываются на базе Индустриал банка, но сам прикол в том, что эти карты виртуальные и это значит, что не нужно идти в банк и вообще давать свои данные. Получается, что банк и платежная Виза, дают возможность открыть виртуальную карту, ею пользоваться и за картой не закреплено ни какого человека. Вот этой лазейкой и воспользовались Мошенники! Все дальнейшие попытки найти данные держателя карты 4598 05 бесполезны, так как в Индустриал банке нет данных по держателю этой карты.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 07:08

Так а в чём новизна?

Так на ОЛХ лохов кидают уже годы. Открыть виртуальную карту можно уже очень давно, и в Визе, и в Мастере.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 10:44

Самое интересное, что я и не думал, что кару можно открыть без идентификации клиента
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:00

  KULANDALE написав:Самое интересное, что я и не думал, что кару можно открыть без идентификации клиента
когда то владел такой картой от фидо банка. Купил в эпицентре на кассе, пользы от такой карты мизер, кроме мошенников вообще не понимаю кому оно может быть нужно, разве что лицам без паспорта и гражданства или тем кто параноидально боится ИНН.
vitaliian
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