У переддень новорічних свят знову активізувалися шахраї, що виманюють в українців мільйони гривень.
Дивися повний текст В Україні з'явилось нове шахрайство з картками.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 22:56
В Україні з'явилось нове шахрайство з картками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явилось нове шахрайство з картками.
Додано: Вів 24 гру, 2019 22:56
"После этого мошенники воруют с помощью функции онлайн замены SIM и звонят с вашего номера на горячую линию банка, получают доступ к онлайн-банкингу, а там они могут делать с вашим банковским счетом все, что угодно."
Опять страшилки какие-то. Что это за функция, где можно по публичным данным (например, для любого ФЛП всё вышеперечисленное лежит в публичном реестре) легко получить симку на чужой номер? Кроме того где ещё водятся такие наивные банки, которые без кодового слова что-то сделают?
Додано: Вів 17 бер, 2020 16:25
"Як стало відомо, обманом українців займається така собі компанія під назвою “7-бажань”"? Звідки відомо? Хто таке сказав7 На яких підставах публікується така інформація?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:11
Хочу сказать, что есть еще один вид мошенничества с картами, на который, к сожалению попал я сам. Так вот, на OLX покупал простой телефон для родителей и скинул на карту 4598 0558 5258 4526 двести гривен, после чего продавец пропал с концами. Конечно, сума не столь большая, но я решил расследовать этот вопрос. В первую очередь, я стал искать
Додано: Суб 23 тра, 2020 07:08
Так а в чём новизна?
Так на ОЛХ лохов кидают уже годы. Открыть виртуальную карту можно уже очень давно, и в Визе, и в Мастере.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 23 тра, 2020 10:44
Самое интересное, что я и не думал, что кару можно открыть без идентификации клиента
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:00
когда то владел такой картой от фидо банка. Купил в эпицентре на кассе, пользы от такой карты мизер, кроме мошенников вообще не понимаю кому оно может быть нужно, разве что лицам без паспорта и гражданства или тем кто параноидально боится ИНН.
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