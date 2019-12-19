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Кличко розповів, коли в Києві
почнуть ремонтувати хрущовки

Кличко розповів, коли в Києві почнуть ремонтувати хрущовки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:39

Кличко розповів, коли в Києві почнуть ремонтувати хрущовки

Пропонуємо до обговорення:
Місця для будівництва нового житла в Києві вистачить на найближчі 2-3 роки.

Дивися повний текст Кличко розповів, коли в Києві почнуть ремонтувати хрущовки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:39

зачем придумывать велосипеды и коэффициенты, есть современные нормы для 1,2 и 3к жилья... 4к хрущевок не припоминаю.
antonivs3
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