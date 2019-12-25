Місця для будівництва нового житла в Києві вистачить на найближчі 2-3 роки.
Дивися повний текст Кличко розповів, коли в Києві почнуть ремонтувати хрущовки.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 23:39
Кличко розповів, коли в Києві почнуть ремонтувати хрущовки
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Дивися повний текст Кличко розповів, коли в Києві почнуть ремонтувати хрущовки.
Додано: Вів 24 гру, 2019 23:39
зачем придумывать велосипеды и коэффициенты, есть современные нормы для 1,2 и 3к жилья... 4к хрущевок не припоминаю.
Додано: Чет 26 гру, 2019 09:09
Место заканчивается в Киеве, а бабло пилить нужно. Нужно браться за хрущевки, там денег еще не паханное поле...
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