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Долар по 27: економісти дали
прогноз щодо курсу валют на...

Долар по 27: економісти дали прогноз щодо курсу валют на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 11:00

Долар по 27: економісти дали прогноз щодо курсу валют на...

Пропонуємо до обговорення:
Проте вже на початку 2020 року прогнозується стрибок валюти вгору. В державному бюджеті закладено курс 27 грн за долар.

Дивися повний текст Долар по 27: економісти дали прогноз щодо курсу валют на 2020 рік.
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