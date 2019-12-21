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Долар по 27: економісти дали прогноз щодо курсу валют на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 11:00
Пропонуємо до обговорення:
Проте вже на початку 2020 року прогнозується стрибок валюти вгору. В державному бюджеті закладено курс 27 грн за долар.
Дивися повний текст Долар по 27: економісти дали прогноз щодо курсу валют на 2020 рік
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