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Долар по 27: економісти дали
прогноз щодо курсу валют на...

Долар по 27: економісти дали прогноз щодо курсу валют на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:17

Мало спільного в житті останнім часом з висновками "ікспєртів"...вже про таке в серпні чули,вересні..ікспєрти вже і про нафту по 250 долярів заявляли...
mirkobuko
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:23

Це не держава а лагер " по інтєрєсам" хтось марить про 30 за доллар,бо має їх мішок,хтось по 8 бо має пенсію 2000 грн...одні хочуть безкоштовного розмитнення металобрухту,але,щоб і іхні батьки мали євРапєнсії..тому,що в європах "кручє" ...всіх...Всіх загонять в стойло...Скоро ...дуже
mirkobuko
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:23

Сделают по 8 и будут европейцы на заработки к нам приезжать
slonslon
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