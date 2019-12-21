|
|
|
Долар по 27: економісти дали прогноз щодо курсу валют на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:17
Мало спільного в житті останнім часом з висновками "ікспєртів"...вже про таке в серпні чули,вересні..ікспєрти вже і про нафту по 250 долярів заявляли...
-
mirkobuko
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 26.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:23
Це не держава а лагер " по інтєрєсам" хтось марить про 30 за доллар,бо має їх мішок,хтось по 8 бо має пенсію 2000 грн...одні хочуть безкоштовного розмитнення металобрухту,але,щоб і іхні батьки мали євРапєнсії..тому,що в європах "кручє" ...всіх...Всіх загонять в стойло...Скоро ...дуже
-
mirkobuko
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 26.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 гру, 2019 09:23
Сделают по 8 и будут европейцы на заработки к нам приезжать
-
slonslon
-
-
- Повідомлень: 792
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|