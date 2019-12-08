За даними Міністерства юстиції України близько 1,7 мільйона осіб та компаній в Україні мають борги.
Дивися повний текст Мін'юст опублікував реєстр боржників: Як перевірити себе.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 11:46
Мін'юст опублікував реєстр боржників: Як перевірити себе
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Дивися повний текст Мін'юст опублікував реєстр боржників: Як перевірити себе.
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