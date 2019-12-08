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Мін'юст опублікував реєстр
боржників: Як перевірити себе

Мін'юст опублікував реєстр боржників: Як перевірити себе
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 11:46

Мін'юст опублікував реєстр боржників: Як перевірити себе

Пропонуємо до обговорення:
За даними Міністерства юстиції України близько 1,7 мільйона осіб та компаній в Україні мають борги.

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