Американська компанія Nike запатентувала кросівки з блокчейном під назвою CryptoKicks. У компанії кажуть, що це дозволить запобігти підробці взуття.
Дивися повний текст Компанія Nike запатентувала кросівки з блокчейном (відео).
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Додано: Сер 25 гру, 2019 12:53
Компанія Nike запатентувала кросівки з блокчейном (відео)
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Дивися повний текст Компанія Nike запатентувала кросівки з блокчейном (відео).
Додано: Сер 25 гру, 2019 12:54
Bullshit... Комусь ще досі потрібні кросівки Nike, а не просто зручні та гарні кросівки будь-якіого бренду...?
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