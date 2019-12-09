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Компанія Nike запатентувала
кросівки з блокчейном (відео)

Компанія Nike запатентувала кросівки з блокчейном (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:53

Компанія Nike запатентувала кросівки з блокчейном (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Nike запатентувала кросівки з блокчейном під назвою CryptoKicks. У компанії кажуть, що це дозволить запобігти підробці взуття.

Дивися повний текст Компанія Nike запатентувала кросівки з блокчейном (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:54

Bullshit... Комусь ще досі потрібні кросівки Nike, а не просто зручні та гарні кросівки будь-якіого бренду...?
Всюдиносапхайчик
 
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