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Коли ринок землі можуть
відкрити для іноземців

Коли ринок землі можуть відкрити для іноземців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:29

Коли ринок землі можуть відкрити для іноземців

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Дивися повний текст Коли ринок землі можуть відкрити для іноземців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:29

Чушь пропагандистская.... Общество говорит совсем другое. Хотите услышать реальное мнение общества - проведите референдум. Всё остальное -фикция. Что пытаются сделать сейчас с с/х землёй - преступление перед Украиной и будущими поколениями. В нормальных странах если и разрешали иностранцам покупать с/х землю, то только лет через 10 после реформы. И то, со множеством оговорок, с испытательным сроком (как использует, смотрели) и без права перепродажи в течении 10 лет.
GUD
 
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