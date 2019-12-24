Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.
Дивися повний текст Коли ринок землі можуть відкрити для іноземців.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 13:29
Коли ринок землі можуть відкрити для іноземців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли ринок землі можуть відкрити для іноземців.
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:29
Чушь пропагандистская.... Общество говорит совсем другое. Хотите услышать реальное мнение общества - проведите референдум. Всё остальное -фикция. Что пытаются сделать сейчас с с/х землёй - преступление перед Украиной и будущими поколениями. В нормальных странах если и разрешали иностранцам покупать с/х землю, то только лет через 10 после реформы. И то, со множеством оговорок, с испытательным сроком (как использует, смотрели) и без права перепродажи в течении 10 лет.
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:57
GUD Вы бы за общество не расписывались бы. Много тут вас таких, всё знают, все могут, но не летают.
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:25
Igorten, ну так и провести референдум. Тогда и расписываться не нужно будет - общество само за себя распишется.
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