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Коли ринок землі можуть
відкрити для іноземців

Коли ринок землі можуть відкрити для іноземців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:29

Коли ринок землі можуть відкрити для іноземців

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Дивися повний текст Коли ринок землі можуть відкрити для іноземців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:29

Чушь пропагандистская.... Общество говорит совсем другое. Хотите услышать реальное мнение общества - проведите референдум. Всё остальное -фикция. Что пытаются сделать сейчас с с/х землёй - преступление перед Украиной и будущими поколениями. В нормальных странах если и разрешали иностранцам покупать с/х землю, то только лет через 10 после реформы. И то, со множеством оговорок, с испытательным сроком (как использует, смотрели) и без права перепродажи в течении 10 лет.
GUD
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:57

GUD Вы бы за общество не расписывались бы. Много тут вас таких, всё знают, все могут, но не летают.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:28

Да гнать в шею этих зеленых предателей Родины!
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:25

Igorten, ну так и провести референдум. Тогда и расписываться не нужно будет - общество само за себя распишется.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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