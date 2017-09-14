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У скільки обійдеться
українцям новорічний стіл

У скільки обійдеться українцям новорічний стіл
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:33

У скільки обійдеться українцям новорічний стіл

Пропонуємо до обговорення:
У середньому по Україні вартість страв для новорічного столу 2020 року становитиме 1620,70 грн.

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Огромные желудки у членов семьи господина Лупенко – по 2,5кг еды на каждого.
avk
 
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avk, так Новый Год - это же обжирание с 25го декабря по 13е января.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:12

  avk написав:Огромные желудки у членов семьи господина Лупенко – по 2,5кг еды на каждого.


Имеют право. Оно ж целый академик.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Бутылку шампуни на четверых. Издевательство.
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