У середньому по Україні вартість страв для новорічного столу 2020 року становитиме 1620,70 грн.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:33
У скільки обійдеться українцям новорічний стіл
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Дивися повний текст У скільки обійдеться українцям новорічний стіл.
Додано: Сер 25 гру, 2019 15:06
Огромные желудки у членов семьи господина Лупенко – по 2,5кг еды на каждого.
Додано: Сер 25 гру, 2019 23:12
Имеют право. Оно ж целый академик.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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