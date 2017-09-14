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У скільки обійдеться
українцям новорічний стіл

У скільки обійдеться українцям новорічний стіл
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:33

У скільки обійдеться українцям новорічний стіл

Пропонуємо до обговорення:
У середньому по Україні вартість страв для новорічного столу 2020 року становитиме 1620,70 грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:06

Огромные желудки у членов семьи господина Лупенко – по 2,5кг еды на каждого.
avk
 
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avk, так Новый Год - это же обжирание с 25го декабря по 13е января.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:12

  avk написав:Огромные желудки у членов семьи господина Лупенко – по 2,5кг еды на каждого.


Имеют право. Оно ж целый академик.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:15

Бутылку шампуни на четверых. Издевательство.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:14

Два самых неприятных дня в году - 31 декабря и 1 января.

- 31 декабря еды полно, но есть нельзя, ждем полуночи.
- 1 января - еда уже не лезет, но надо есть, т.к. может испортиться.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:59

По 2 кг. еды на человека только основных блюд. Это без овощей, фруктов и конфет, там еще пару кг. накапает на человека. Но при этом по 200 грамм игристого вина. Не знаю кто так много ест, и на новый год точно мало кто так мало пьет. Не о чем подсчет.
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