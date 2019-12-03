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У США відкриють перший у світі
металургійний завод, який...

У США відкриють перший у світі металургійний завод, який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:53

У США відкриють перший у світі металургійний завод, який...

Пропонуємо до обговорення:
Міні-металургійний завод в Міссурі вартістю $250 млн є партнерством між сталеливарною компанією Nucor і місцевою енергетичної компанією Evergy.

Дивися повний текст У США відкриють перший у світі металургійний завод, який працює на енергії вітру.
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