|
|
Економіст розповів про причини і наслідки падіння курсу...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:55
Пропонуємо до обговорення:
Посилення гривні, яке спостерігається сьогодні в Україні, є негативною тенденцією.
Дивися повний текст Економіст розповів про причини і наслідки падіння курсу долара
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92581
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор